Радионова — о новой КП Гуменника: у Глейхенгауза большой опыт постановки программ на ОИ

Бывшая российская фигуристка, вице-чемпионка мира Елена Радионова высказалась о новой короткой программе россиянина Петра Гуменника.

«Очень интересная программа! Мне понравилась идея с платком, когда он его достаёт во время дорожки. Эта программа абсолютно гармонично смотрится, она идёт Петру, он показывает в ней своё широкое катание, всё очень музыкально сделано. Даниил Глейхенгауз — очень опытный постановщик, у него большой опыт постановки олимпийских программ, поэтому я уверена, что это те образы, которые раскрывают Петра с сильной стороны», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.