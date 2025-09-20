«Все очень сильные». Трусова — о конкуренции на Олимпиаде-2026

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) ответила, кто мог бы составить конкуренцию россиянам Аделии Петросян и Петру Гуменнику на Олимпийских играх — 2026.
«Будем смотреть. Я считаю, что все очень сильные и будут выяснять это уже на Олимпиаде, кто лучше», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.
Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта.
Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.
Аделия Петросян стала победительницей отборочного к Олимпиаде-2026 турнира в Пекине. Пётр Гуменник на соревнованиях лидирует после короткой программы.