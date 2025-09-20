Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Все очень сильные». Трусова — о конкуренции на Олимпиаде-2026

«Все очень сильные». Трусова — о конкуренции на Олимпиаде-2026
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) ответила, кто мог бы составить конкуренцию россиянам Аделии Петросян и Петру Гуменнику на Олимпийских играх — 2026.

«Будем смотреть. Я считаю, что все очень сильные и будут выяснять это уже на Олимпиаде, кто лучше», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

Аделия Петросян стала победительницей отборочного к Олимпиаде-2026 турнира в Пекине. Пётр Гуменник на соревнованиях лидирует после короткой программы.

Материалы по теме
Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр
Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android