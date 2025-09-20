Скидки
Фигурное катание Новости

Трусова: поздравляю Аделию от всего сердца. Это безусловное счастье

Трусова: поздравляю Аделию от всего сердца. Это безусловное счастье
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) высказалась о победе Петросян на турнире в Пекине и отборе на Олимпиаду.

«Знаете, я очень рада, я поздравляю Аделию от всего сердца. Это безусловное счастье. На самом деле, когда смотришь — очень хочется туда попасть. И, мне кажется, это круто, что ей выпал шанс именно первой выйти на международную арену», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

Новости. Фигурное катание
