«Будет набирать форму к ОИ». Радионова — об отсутствии ультра-си у Петросян в Пекине

Бывшая российская фигуристка, вице-чемпионка мира Елена Радионова высказалась об отсутствии элементов ультра-си у россиянки Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай).

«Мы знаем, что она владеет несколькими четверными прыжками: флип, тулуп. Поэтому я думаю, что Аделя будет набирать форму по ходу сезона, и к Олимпиаде, к чемпионату России у неё появятся и более сложные четверные прыжки. Я думаю, ещё с этим связано, что тренерский штаб решил оставить постановки, чтобы не тратить время на вкатку новых программ и сразу сделать акцент на усложнение контента. Хотя эти соревнования она смогла выиграть и с тройными прыжками. Потом, когда с ней будут соревноваться американки, японки или ультра-си, ей понадобятся более сложные прыжки, тем более что у Аделии в арсенале они есть», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.