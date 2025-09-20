Трусова ответила, планирует ли восстанавливать ультра-си

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) ответила, планирует ли восстанавливать четверные прыжки в будущем.

«Посмотрим. Мне кажется, что через полтора месяца после родов нельзя как-то об этом чётко говорить», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы. 6 августа у Александры и Макара Игнатова родился сын, которого назвали Михаил.