Трусова: не хочу останавливаться на одном ребёнке, но пока что карьера будет

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) сообщила, планирует ли увеличивать количество детей в семье.

«Ну, не прямо сейчас, конечно. Я считаю, что у каждого ребёнка должно быть своё время, когда он побыл вот этим одним любимым. Мне нравится разница в возрасте, как у нас с братьями. Конечно, планируем однозначно. Я не хочу останавливаться на одном ребёнке, но пока что карьера будет», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

