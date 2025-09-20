Скидки
«Посмотрим, как будет проходить восстановление». Трусова — о возвращении в спорт

«Посмотрим, как будет проходить восстановление». Трусова — о возвращении в спорт
Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) высказалась о возможном возвращении в профессиональный спорт.

«Точно о возвращении я никогда не говорила. Я очень скучаю, мне очень нравится. Я пробовала выступать в прошлом году на контрольных прокатах. Посмотрим, как будет проходить восстановление. Я пока что только начала его. Посмотрим, как я буду выступать в шоу, а дальше уже будет видно», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта. Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

