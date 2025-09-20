Елена Радионова поздравила экс-россиян Акопову/Рахманина с квотой на Олимпиаду

Бывшая российская фигуристка, вице-чемпионка мира Елена Радионова поздравила экс-россиян Карину Акопову/Никиту Рахманина с квотой на Олимпиаду 2026 года.

«Мне хочется поздравить ребят с отбором на Олимпийские игры, они молодцы. Я уверена, для них этот турнир, как и для наших фигуристов — очень ответственная миссия. Чаще всего у спортсменов, как правило, одна олимпиада. Конечно, парники и по два-три раза были, как Алёна Савченко. Но чаще всё-таки одна. Ребята молодцы, что использовали свой шанс, отобрались на Олимпийские игры», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.