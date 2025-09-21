Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Мужчины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
08:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елена Радионова оставила пожелания Петросян и Гуменнику

Елена Радионова оставила пожелания Петросян и Гуменнику
Комментарии

Бывшая российская фигуристка, вице-чемпионка мира Елена Радионова оставила пожелания россиянам Аделии Петросян и Петру Гуменнику, участвующим в квалификационном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине (Китай).

«Я желаю Петру так же классно откатать произвольную программу, как сегодня он исполнил короткую: уверенно, легко и ярко. А мы все будем болеть за него и поддерживать! Аделия изменилась, повзрослела — и это видно. Её танго смотрится уже по-другому – более взрослое, осознанное. Хочется, чтобы этот период взросления у неё прошел очень легко», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр
Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android