Елена Радионова оставила пожелания Петросян и Гуменнику

Бывшая российская фигуристка, вице-чемпионка мира Елена Радионова оставила пожелания россиянам Аделии Петросян и Петру Гуменнику, участвующим в квалификационном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине (Китай).

«Я желаю Петру так же классно откатать произвольную программу, как сегодня он исполнил короткую: уверенно, легко и ярко. А мы все будем болеть за него и поддерживать! Аделия изменилась, повзрослела — и это видно. Её танго смотрится уже по-другому – более взрослое, осознанное. Хочется, чтобы этот период взросления у неё прошел очень легко», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.