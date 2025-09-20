Чемпионка мира Бильманн восхитилась выступлением Петросян на отборочном к ОИ турнире

Швейцарская фигуристка, чемпионка мира и Европы Денизе Бильманн восхитилась выступлением двукратной чемпионки России Аделии Петросян на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который проходит в Пекине (Китай).

«Вау, фантастическое катание», — написала Бильманн в социальных сетях.

Аделия Петросян завоевала именную квоту на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). Ученица Этери Тутберидзе выиграла олимпийский отборочный турнир в Пекине (Китай), набрав суммарно за две программы 209,63 балла. Спортсменка вошла в пятёрку лучших фигуристок по итогам турнира, что обеспечивает ей возможность участвовать в Олимпийских играх в Милане, которые пройдут в феврале 2026 года.