Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова: не могу сказать, что как-то я очень хорошо училась

Трусова: не могу сказать, что как-то я очень хорошо училась
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как совмещала спорт и учёбу.

«Ну конечно, это сложно совмещать. Особенно уже после пятого класса, когда становится очень много разных предметов. Но мне всегда помогали учителя. Оставались после своей работы, занимались. Было много репетиторов. Старалась, как могла. Не могу сказать, что как-то я очень хорошо училась. Средне, наверное, старалась. И сейчас тоже в университете совмещаю вместе со всем учёбу. Поэтому, наверное, вот, как-то так», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

Материалы по теме
«Посмотрим, как будет проходить восстановление». Трусова — о возвращении в спорт
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android