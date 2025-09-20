Скидки
«Первое место — это счастье и радость». Трусова — о чувствах на награждении

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) рассказала, какие чувства испытывает на награждении.

«Смотря какое место на награждении. Если первое — это, конечно, счастье и радость, что работа привела к результату. Конечно, если что-то не получилось, и это второе, третье, то немножечко другие чувства. Не такие хорошие», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

