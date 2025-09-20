Трусова: давно приняла то, что не достигла того, чего хотела

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) высказалась насчёт неудач в карьерах спортсменов.

«Я давно приняла то, что не достигла того, чего хотела. Я рада, что у меня была такая карьера. Я абсолютно спокойно могу разговаривать об этом, и однозначно это не имеет такого значения, как имело в моменте», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Александра Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта. Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.