Трусова: сын ночью не спит, поэтому я не сплю никогда

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) рассказала о режиме сына и помощи мужа с ребёнком.

«Сейчас Миша прекрасно спит днём, даёт мне делать все мои дела, но ночью он не спит. Поэтому я не сплю никогда. Как помогает супруг? Он старается всегда, помогает, когда есть возможность, так как у него тренировок сейчас больше, чем у меня. Поэтому, где он не может, я занимаюсь с ребёнком. В другом случае, когда у меня мероприятие, как сейчас, — он сидит дома с ребёнком», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Фигуристка провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта. Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.