Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова: сын ночью не спит, поэтому я не сплю никогда

Трусова: сын ночью не спит, поэтому я не сплю никогда
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) рассказала о режиме сына и помощи мужа с ребёнком.

«Сейчас Миша прекрасно спит днём, даёт мне делать все мои дела, но ночью он не спит. Поэтому я не сплю никогда. Как помогает супруг? Он старается всегда, помогает, когда есть возможность, так как у него тренировок сейчас больше, чем у меня. Поэтому, где он не может, я занимаюсь с ребёнком. В другом случае, когда у меня мероприятие, как сейчас, — он сидит дома с ребёнком», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Фигуристка провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта. Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

Материалы по теме
Трусова спешит на лёд и уже делает прыжки! До первого проката на шоу после родов — неделя
Трусова спешит на лёд и уже делает прыжки! До первого проката на шоу после родов — неделя
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android