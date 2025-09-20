Скидки
Трусова: даже сейчас я очень хочу прыгать четверные

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) ответила, насколько важной для неё была «пятиквадка».

«Однозначно мне хотелось, чтобы я делала то, что не делают другие. Мне кажется, это вообще важно, особенно сейчас я это понимаю. Даже сейчас я очень хочу прыгать четверные, потому что я себя так лучше чувствую. В плане подготовки, да, конечно, я думала и шла к этому однозначно ради Олимпиады», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

