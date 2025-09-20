Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Трусова: я уже никогда не смогу жить без спорта

Трусова: я уже никогда не смогу жить без спорта
Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) ответила, насколько важно включать спорт в материнство.

«Я считаю, что очень важно, и я почти сразу начала заниматься. На девятый день я вышла на лёд. Вот поэтому я считаю, что спортом обязательно нужно заниматься. Каждому своё однозначно в меру своих сил, но это очень помогает. Так как я спортсменка, то вообще, если я долго не занимаюсь спортом, у меня начинает болеть всё тело. И, к сожалению или к счастью, я уже никогда не смогу жить без спорта», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

