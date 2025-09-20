Скидки
Фигурное катание

«Сильно надеюсь, что это будет не фигурное катание». Трусова — о спорте для сына

«Сильно надеюсь, что это будет не фигурное катание». Трусова — о спорте для сына
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) объяснила, почему не хочет отдать сына в фигурное катание.

«Я сильно надеюсь, что это будет не фигурное катание. Почему? Я знаю, как тяжело в этом виде спорта. Можем попробовать какой-то другой, но в целом то, что выберет он, то и будет», — передаёт слова фигуристки корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Российская фигуристка провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта. Александра Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

Комментарии
