«Она сможет и добавит, было бы здоровье». Железняков — о победе Петросян в отборе на ОИ

Хореограф Алексей Железняков отреагировал на победу российской фигуристки Аделии Петросян на предолимпийском квалификационном турнире в Пекине.

«Умничка, несмотря на все трудности последнего времени, она справилась, я считаю, на ура. С детства знаю её: характер, умный пронзительный взгляд — только с таким стержнем спортсмен добивается успеха. Можно к чему угодно придраться и докопаться, но для меня она сегодня герой дня. В большом спорте не бывает без травм — они с юности все в травмах. Вот тут на стартах и срабатывает характер. Она сможет и добавит, было бы здоровье. Я в неё верю. А мы, в свою очередь, просто болеем и молимся за нашу девочку», — сказал Железняков в интервью «RT на русском».

За своё выступление Аделия Петросян получила 209,63 балла. Второе место заняла ранее выступавшая за Россию представительница Грузии Анастасия Губанова (206,23). Тройку призёров замкнула Луна Хендрикс из Бельгии (204,96).