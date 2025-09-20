Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Первый тренер Петросян отреагировал на победу фигуристки в отборе на ОИ

Аудио-версия:
Алексей Шемет, первый тренер Аделии Петросян, высказался о выступлении россиянки на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление она получила 209,63 балла и заняла первое место.

«Переживал за Аделию — всё-таки мы с ней много работали и я знаю её внутренний мир. Очень рад, что она справилась со своими эмоциями и выдала отличный прокат. У Аделии были достойные соперники, но не надо забывать тот факт, что она не показывала свой максимум. Всё-таки тренерский штаб сделал ставку на чистое исполнение.

Думаю, к Олимпиаде всё будет немножко по-другому. У Аделии высокие шансы на олимпийские медали. Всё-таки девочка имеет прекрасный технический контент и сильную харизму. Петросян этого достойна. Рад за Аделию, потому что она долго работала и шла к этому. Я благодарен ей и её родителям за то, что она когда-то была в нашей команде и мы вместе работали. Я за своих спортсменов всегда болею от чистого сердца», — сказал Шемет в интервью Sport24.

