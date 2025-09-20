Иоланда Чен: я была в обмороке от чемпионского звания Хендрикс. Всё безлико

Спортивный комментатор Иоланда Чен удивилась чемпионскому званию бельгийской фигуристки Луны Хендрикс, а также высказалась о выступлении россиянки Аделии Петросян.

«Аделия показала настоящий чемпионский характер! Отличный старт, именно так и нужно заявлять о себе. На фоне отсутствия наших фигуристок в мировой элите сразу чувствуется огромная разница. Сегодня особенно заметен этот контраст. Я была в обмороке от чемпионского звания Хендрикс. Всё безлико. Аделия — совсем другое дело. У неё есть всё: мощное техническое оснащение, харизма, индивидуальность. С такими фигуристками сравнивать её просто нельзя. Мы объективно на голову выше!» — приводит слова Чен «РИА Новости Спорт».