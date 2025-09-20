Трусова: подруги у меня есть. Две из них — действующие фигуристки

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) ответила, дружит ли она сейчас с кем-то.

«Когда-то в интервью я говорила, что у меня нет подруг? Сейчас подруги у меня есть. Две из них — действующие фигуристки. Наверное, так я говорила до Олимпиады. Я старалась максимально быть в себе и настроена только на результат. Когда Олимпиада закончилась, я потихоньку всё отпустила, и вот — то, что сейчас есть», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.