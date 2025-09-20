Скидки
Олимпийская квалификация. Мужчины. Произвольная программа
«Надеюсь, когда-нибудь будет». Трусова — о возможном создании своего шоу

«Надеюсь, когда-нибудь будет». Трусова — о возможном создании своего шоу
Аудио-версия:
Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) рассказала, есть ли у неё желание сделать собственное шоу.

«Насчёт темы не знаю. Но, конечно, желание есть. Но я бы хотела сделать что-то уникальное, какое-то такое, чтобы не было ещё. Для этого мне нужно время, мне нужна моя хорошая физическая форма, потому что я считаю, что я должна кататься много и радовать людей. Вот, соответственно, пока что в ближайшем будущем не планируется ничего такого. Но, надеюсь, когда-нибудь будет», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта. Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

