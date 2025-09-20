Скидки
Александра Трусова сообщила, в каких шоу примет участие

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) рассказала, в каких шоу примет участие в ближайшее время.

«В каких зимних сказках вы меня увидите? У нас будет «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Мы будем ездить по разным городам. Ближайшие — с 1 по 3 ноября в Санкт-Петербурге», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта.

Александра Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

