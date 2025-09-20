Трусова: бокс с удовольствием я попробовала, и Макар тоже

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) рассказала, какими видами спорта хотела бы заняться с мужем.

«Я думаю, что, как только Мишенька чуть-чуть подрастёт, хотя бы будет сидеть, я думаю, что много будем пробовать вместе однозначно. Я люблю и на велосипеде кататься, и разные виды спорта, и, кстати, бокс с удовольствием я попробовала, и Макар тоже. Поэтому думаю, что мы всё обязательно скоро попробуем», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.