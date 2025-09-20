Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Мужчины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
08:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова: бокс с удовольствием я попробовала, и Макар тоже

Трусова: бокс с удовольствием я попробовала, и Макар тоже
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) рассказала, какими видами спорта хотела бы заняться с мужем.

«Я думаю, что, как только Мишенька чуть-чуть подрастёт, хотя бы будет сидеть, я думаю, что много будем пробовать вместе однозначно. Я люблю и на велосипеде кататься, и разные виды спорта, и, кстати, бокс с удовольствием я попробовала, и Макар тоже. Поэтому думаю, что мы всё обязательно скоро попробуем», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

Материалы по теме
Александра Трусова сообщила, в каких шоу примет участие
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android