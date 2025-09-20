Трусова: никогда не жалела, что выступаю в одиночном катании

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) объяснила, почему выступает в одиночном катании, а не в парном.

«Я считаю, что с моим характером было бы сложнее выступать в паре. Кстати, с Макаром, особенно когда мы уже в отношениях были, очень сложно было кататься, потому что мы оба одиночники и оба считаем, что должны друг под друга подстраиваться. И как раз таки в этом сложность.

Вообще мне очень нравится парное катание, мне очень нравится разучивать парные элементы, но чтобы партнёр был или танцор, который уже профессиональный и давно умеет заниматься этим, или парник, соответственно. Когда два одиночника, это очень тяжело. Каждый в свою сторону едет. Наверное, вот так. Поэтому я никогда не жалела, что выступаю в одиночном катании», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.