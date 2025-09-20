Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпийская квалификация. Мужчины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
08:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова: никогда не жалела, что выступаю в одиночном катании

Трусова: никогда не жалела, что выступаю в одиночном катании
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) объяснила, почему выступает в одиночном катании, а не в парном.

«Я считаю, что с моим характером было бы сложнее выступать в паре. Кстати, с Макаром, особенно когда мы уже в отношениях были, очень сложно было кататься, потому что мы оба одиночники и оба считаем, что должны друг под друга подстраиваться. И как раз таки в этом сложность.

Вообще мне очень нравится парное катание, мне очень нравится разучивать парные элементы, но чтобы партнёр был или танцор, который уже профессиональный и давно умеет заниматься этим, или парник, соответственно. Когда два одиночника, это очень тяжело. Каждый в свою сторону едет. Наверное, вот так. Поэтому я никогда не жалела, что выступаю в одиночном катании», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

Материалы по теме
Трусова: бокс с удовольствием я попробовала, и Макар тоже
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android