Александра Трусова сообщила, что никогда не работала с психологом

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как справлялась с проблемами без психолога.

«У меня никогда не было психолога, я никогда не общалась. На самом деле я многое знаю о проблемах, которые мне мешали в спорте. Может быть, и надо было бы, но я никогда не обращалась к психологам. Поэтому не могу сказать про этот опыт. У меня всегда была мама, которая поддерживала, я всегда могла ей рассказать какие-то свои переживания или проблемы, и она всегда поддерживала и находила слова», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.