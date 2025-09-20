Скидки
Олимпийская квалификация. Мужчины. Произвольная программа
Фигурное катание

«Могу прийти и рассказать что угодно». Трусова — об отношениях с мамой

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) рассказала об отношениях с мамой.

«Мне мама изначально, мне кажется, вот сколько я помню процесс воспитания, она всегда говорила, что хочет знать всю правду и всегда, когда что угодно произойдёт, я пришла и рассказала. И, наверное, это до сих пор так и есть, то есть я могу прийти и рассказать что угодно», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова провела фан-встречу в рамках Ночи Московского спорта.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

