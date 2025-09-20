Трусова: мне не нужна жёсткость как спортсменке

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) ответила, как относится к жёсткости и требовательности в спорте.

«Насколько важна жёсткость тренера и готова ли я к тому, чтобы от сына что-то требовали в спорте? Требовательность и жёсткость, на мой взгляд, разные вещи. Мне не нужна прямо жёсткость, ну конкретно как спортсменке. Требовательность, да, я привыкла, что с меня требуют однозначно, но вот если брать жёсткость, то нет, потому что мне проще, когда со мной разговаривают и объясняют, чем когда более жёстко общаются. Я не знаю, какой будет характер у Миши, но надеюсь, что он тоже будет знать, что ему нужно», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.