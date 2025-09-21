Прямая трансляция произвольной программы Петра Гуменника на отборе к ОИ-2026

В воскресенье, 21 сентября, в Пекине (Китай) мужчины выступят с произвольными программами в рамках отборочного турнира к Олимпиаде-2026. Начало соревнований — в 08:45 по московскому времени.

Российский фигурист Пётр Гуменник лидирует после короткой программы — он набрал 93,80 балла. В произвольной спортсмен выйдет на лёд в последней, пятой разминке и закроет турнир. Ориентировочное время выхода на лёд Гуменника — 13:05 по московскому времени.

В прямом эфире смотреть олимпийский квалификационный турнир можно будет на онлайн-платформе Okko Sport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Для попадания на Олимпийские игры — 2026 Гуменнику нужно финишировать на турнире в Пекине в топ-5. Ранее путёвку на Игры гарантировала себе Аделия Петросян.