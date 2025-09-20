Вайцеховская — о Петросян: для любой другой её контент оказался бы невероятно сложным

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о победе россиянки Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпийским играм в Пекине (Китай).

«Думаю, никто, кроме самой Аделии, достоверно не ответит, какой ценой ей далась подготовка к нынешнему сезону. Если бы она могла показать в Пекине более сложные прыжки, наверняка попробовала бы сделать это хотя бы на тренировках. Но в субботу утром Петросян откатала достаточно простой для себя набор элементов: каскад с тройным лутцем и двойным тулупом, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной сальхов, ещё один лутцевый каскад с акселем и тулупом, сложную для конца программы связку из тройных флипа и тулупа и в завершение — сольный флип.

Для любой другой одиночницы подобный контент оказался бы невероятно сложным. Но здесь, как говорится, было с чем сравнивать: декабрьский чемпионат страны в Омске Аделия выиграла с двумя четверными и трикселем. И тогда родилось ощущение: как только лучшая фигуристка России вернётся на международную арену, соперницы, невзирая на все титулы, которые успели завоевать, окажутся далеко за её спиной. Это убеждение так активно муссировалось на протяжении всего периода вынужденной изоляции, что ни в какой иной сценарий верить попросту не хотелось.

Сама Петросян в каком-то смысле стала заложницей сложившейся уверенности в том, что российские одиночницы — недосягаемая для остального мира лига, что каждая следующая девочка тренерского штаба Этери Тутберидзе обязана быть ярче и сильнее предыдущей. Словом, всех стереотипов, которыми так любят оперировать журналисты. Пекин же убедительно продемонстрировал, что без технической страховки, которую совсем ещё недавно обеспечивали Аделии квады и тройной аксель, место под солнцем приходится не занимать, а отвоёвывать, причём даже в отсутствие основных соперниц», — написала Вайцеховская в своей колонке на RT.