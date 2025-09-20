Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Трусова: на работе могу и вспыльчивой быть, могу и требовательной

Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова (Трусова) ответила, изменились ли отношения с окружающими после рождения ребёнка.

«Ну, с мамой я всегда была в хороших отношениях, но, наверное, где-то спокойнее стала. И с окружающими тоже, я думаю. Но когда на работе — нет. Когда я на работе, я всегда — как вот было, так и осталась. Могу и вспыльчивой быть, могу и какой-то требовательной и так далее. Поэтому работа не изменилась вообще», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

