Министр спорта Дегтярёв оценил успех Петросян в квалификационном турнире на ОИ

Министр спорта России Михаил Дегтярёв отреагировал на победу российской фигуристки Аделии Петросян на предолимпийском квалификационном турнире в Пекине.

«Аделия Петросян блестяще справилась с задачей и завоевала олимпийскую квоту в фигурном катании. Это отличный результат, подтверждающий её высокий уровень, а также то, что наша школа фигурного катания остаётся одной из сильнейших в мире, несмотря на несправедливые ограничения против наших спортсменов. Уверен, что впереди у Аделии новые яркие выступления, вся Россия будет поддерживать её на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо», — сказал Дегтярёв в интервью ТАСС.

За своё выступление Аделия Петросян получила 209,63 балла. Второе место заняла ранее выступавшая за Россию представительница Грузии Анастасия Губанова (206,23). Тройку призёров замкнула Луна Хендрикс из Бельгии (204,96).