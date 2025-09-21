«Рада её здесь видеть». Фигуристка сборной Кипра Яковлева — о Петросян на турнире в Пекине

Кипрская фигуристка Стефания Яковлева высказалась об участии россиянки Аделии Петросян в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Пекине (Китай).

— Удалось пообщаться с Аделией Петросян на этом турнире?

— Пока не удалось, но я её рада здесь видеть, как и всех фигуристов. Когда много спортсменов — это весело, — приводит слова Яковлевой Sport24.

За своё выступление Аделия Петросян получила 209,63 балла и заняла первое место. Стефания Яковлева по итогам соревнований стала шестой с результатом 177,53. Напомним, квалификацию на Олимпийские игры — 2026 себе обеспечили фигуристки, занявшие первые пять мест.