Фигуристка Яковлева: когда я была маленькой, мне очень нравилась Елена Радионова

Кипрская фигуристка Стефания Яковлева назвала бывшую российскую фигуристку, вице-чемпионку мира Елену Радионову и американку Эмбер Гленн своими любимыми фигуристками.

— У тебя есть любимый фигурист?

— Когда я была маленькой, мне очень нравилась Елена Радионова. А сейчас я очень восхищаюсь Эмбер Гленн. Она настоящая, живая, очень интересная. И тройной аксель прекрасный, — приводит слова Яковлевой Sport24.

Стефания Яковлева на квалификационном турнире к Олимпийским играм заняла шестое место с результатом 177,53. Напомним, квалификацию на Олимпийские игры — 2026 себе обеспечили фигуристки, занявшие первые пять мест.