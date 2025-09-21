Скидки
Олимпийская квалификация. Мужчины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Яковлева: когда я была маленькой, мне очень нравилась Елена Радионова

Фигуристка Яковлева: когда я была маленькой, мне очень нравилась Елена Радионова
Комментарии

Кипрская фигуристка Стефания Яковлева назвала бывшую российскую фигуристку, вице-чемпионку мира Елену Радионову и американку Эмбер Гленн своими любимыми фигуристками.

— У тебя есть любимый фигурист?
— Когда я была маленькой, мне очень нравилась Елена Радионова. А сейчас я очень восхищаюсь Эмбер Гленн. Она настоящая, живая, очень интересная. И тройной аксель прекрасный, — приводит слова Яковлевой Sport24.

Стефания Яковлева на квалификационном турнире к Олимпийским играм заняла шестое место с результатом 177,53. Напомним, квалификацию на Олимпийские игры — 2026 себе обеспечили фигуристки, занявшие первые пять мест.

