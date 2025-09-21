Скидки
Олимпийская квалификация. Мужчины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Глейхенгауз опубликовал пост после победы Петросян в отборе на ОИ-2026

Глейхенгауз опубликовал пост после победы Петросян в отборе на ОИ-2026
Российский хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе опубликовал пост после победы своей подопечной – двукратной чемпионки России Аделии Петросян – на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который проходит в Пекине (Китай). Петросян завоевала именную квоту на ОИ-2026.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Женщины. Произвольная программа
20 сентября 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Россия
209.63
2
Анастасия Губанова
Грузия
206.23
3
Луна Хендрикс
Бельгия
204.96

«Поздравляю Аделию и всю нашу команду — Этери Георгиевну, Сергея Викторовича с победой на отборочном турнире и завоеванием квоты на Олимпийские игры 2026! Переживали, болели и были рядом», — написал Глейхенгауз на личной странице в телеграм-канале.

Глейхенгауз не смог присутствовать с Петросян на отборочном турнире в Пекине из-за недопуска со стороны Международного союза конькобежцев.


