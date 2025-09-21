Скидки
Олимпийская квалификация. Мужчины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Пётр Гуменник попытался исполнить 5 четверных прыжков на тренировке отбора на ОИ в Пекине

Пётр Гуменник попытался исполнить 5 четверных прыжков на тренировке отбора на ОИ в Пекине
Вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник попытался исполнить пять четверных прыжков на тренировке перед стартом Олимпийского квалификационного турнира Skate to Milano. Об этом сообщает издание ТАСС.

По информации источника, российский фигурист прыгнул четверной флип, двойной лутц, четверной риттбергер, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, комбинация четверной сальхов — одинарный аксель, тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Для получения олимпийской квоты Пётр Гуменник должен попасть в топ-5 по итогам короткой и произвольной программ. 23-летний россиянин лидирует после короткой программы — он набрал 93,80 балла. В произвольной спортсмен выйдет на лёд в последней, пятой разминке и закроет турнир.

