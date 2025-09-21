Пётр Гуменник заявил пять четверных в свою произвольную программу к отбору на ОИ-2026

Вице-чемпион России — 2023 Пётр Гуменник официально заявил пять четверных прыжков в свою произвольную программу на Олимпийском квалификационном турнире Skate to Milano.
Отмечается, что 23-летний российский фигурист планирует исполнить четверные флип, лутц и риттбергер сольно, сальхов в каскаде с тройным тулупом и секвенцию из сальхова и двух двойных акселей.
Ранее Пётр на тренировке уже исполнил пять четверных прыжков.
Напомним, для получения олимпийской квоты Пётр Гуменник должен попасть в топ-5 по итогам короткой и произвольной программ. 23-летний россиянин лидирует после короткой программы — он набрал 93,80 балла. В произвольной спортсмен выйдет на лёд в последней, пятой разминке и закроет турнир.
