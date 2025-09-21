Скидки
Олимпийская квалификация. Мужчины. Произвольная программа
Главная Фигурное катание Новости

Рид и Амбрулявичюс выиграли отборочный турнир в Пекине в танцах на льду

Рид и Амбрулявичюс выиграли отборочный турнир в Пекине в танцах на льду
Сегодня, 21 сентября, завершился отборочный турнир в танцах на льду, победу в котором одержали Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Танцы на льду. Произвольный танец
21 сентября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Окончено

Фигурное катание. Отбор на Олимпиаду-2026 в Пекине. Танцы на льду. Итоги:

1. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 198,73 балла;
2. Холли Харрис/Джейсон Чен (Австралия) — 183,50 балла;
3. София Валь/Асаф Казимов (Испания) — 170,32 балла;
4. Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай) — 168,83 балла.

Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию проходит в Пекине, Китай. На турнире разыгрываются по пять квот в мужском и женском одиночном катании, три квоты в парном катании и четыре квоты в танцах на льду на предстоящие Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

