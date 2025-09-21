Украинский фигурист — о жалобе на воровство: это было не для разжигания конфликта

21-летний украинский фигурист Кирилл Марсак опубликовал новый пост об инциденте, с которым столкнулся после выступления в короткой программе на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине (Китай).

Марсак рассказал, что после КП кто-то порвал его пакет с игрушками и украл их. «Они лежали в раздевалке, доступ к которой есть только у фигуристов», — заявил украинец.

«Просто для понимания – это не про игрушки, а про то, что это произошло в раздевалке, которая должна быть «безопасным местом». Там также были мои коньки, костюмы. К счастью, с ними ничего не случилось. Я сомневаюсь, что это было сделано кем-то из представителей нейтральных атлетов! Я благодарен за вашу поддержку. Конечно, это было опубликовано не для разжигания конфликта между кем-либо, это всего лишь демонстрация факта, что даже такие ситуации случаются. Все должны следить за своими вещами», — написал Марсак в социальной сети X.