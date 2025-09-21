Глейхенгауз заявил, что Петросян не будут менять программы к Олимпиаде-2026

Российский хореограф-постановщик Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, ответил, планирует ли его подопечная – двукратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян менять программы после успешного выступления на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине (Китай).

«Сами программы мы менять не будем. Надеюсь, только поменяем контент. Вернём, как было», — сказал Глейхенгауз в видео для телеграм-канала Okko Фигурное катание.

Петросян выиграла турнир в Пекине: короткую программу она катала под Майкла Джексона, а произвольную – под композицию Джона Батиста и танго Yo soy Maria. Благодаря победе в Пекине Петросян завоевала именную квоту на Олимпиаду-2026.