Олимпийская квалификация. Мужчины. Произвольная программа
Фигурное катание

ISU создал особую музыку для награждения российских фигуристов

Международный союз конькобежцев (ISU) создал специальную музыкальную композицию для награждения российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на представителей ISU.

Мелодия, прозвучавшая на награждении российской фигуристки Аделии Петросян после победы на квалификационном к Олимпиаде-2026 турнире в Пекине (Китай), была воспроизведена впервые. Её не стали называть гимном нейтральных атлетов, однако рассказали, что хотели создать что-то новое для них, добавив, что ценят нейтральных атлетов.

Отмечается, что в случае победы россиянина Петра Гуменника на турнире в Пекине может прозвучать другой отрывок этой же композиции. Названия у музыки пока нет.

