Литовская фигуристка Рид рассказала, почему для неё важно вернуться на ОИ спустя 15 лет

Литовская фигуристка Эллисон Рид, выступающая в паре с Саулюсом Амбрулявичюсом, поделилась эмоциями после победы пары на квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026, который проходит в Пекине. Фигуристы выиграли соревнования танцевальных пар, показав результат 198,73 балла.

«Для меня это значит всё, особенно потому, что я могу разделить этот опыт со своим лучшим другом. Мои первые Олимпийские игры были 15 лет назад, мне тогда было всего 15 лет. Я была очень молода и, как бы я ни была благодарна, думаю, тогда я не осознавала всей грандиозности этого опыта. На этот раз я определённо подойду к нему по-другому», – приводит слова Рид аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Турнир фигуристов пройдёт с 6 по 19 февраля.