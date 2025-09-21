Скидки
Олимпийская квалификация. Мужчины. Произвольная программа
Фигурное катание

Литовская фигуристка Рид рассказала, почему для неё важно вернуться на ОИ спустя 15 лет

Литовская фигуристка Рид рассказала, почему для неё важно вернуться на ОИ спустя 15 лет
Литовская фигуристка Эллисон Рид, выступающая в паре с Саулюсом Амбрулявичюсом, поделилась эмоциями после победы пары на квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026, который проходит в Пекине. Фигуристы выиграли соревнования танцевальных пар, показав результат 198,73 балла.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Танцы на льду. Произвольный танец
21 сентября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Окончено

«Для меня это значит всё, особенно потому, что я могу разделить этот опыт со своим лучшим другом. Мои первые Олимпийские игры были 15 лет назад, мне тогда было всего 15 лет. Я была очень молода и, как бы я ни была благодарна, думаю, тогда я не осознавала всей грандиозности этого опыта. На этот раз я определённо подойду к нему по-другому», – приводит слова Рид аккаунт Golden Skate в социальной сети Х.

Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Турнир фигуристов пройдёт с 6 по 19 февраля.

