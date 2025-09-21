Туктамышева показала, как ранним утром едет в Москву комментировать турнир в Пекине

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала фотографию с маской на лице из поезда, направляющегося в Москву. Ранним утром она отправилась в столицу, чтобы прокомментировать квалификационный турнир к Олимпиаде-2026 в Пекине (Китай).

Туктамышеву можно будет услышать во время произвольной программы мужчин на соревнованиях в Пекине.

«Уже мчу в Москву, чтобы открыть свой комментаторский сезон! И привожу себя в порядок любимой маской», — подписала снимок Туктамышева в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Туктамышевой

Российский фигурист Пётр Гуменник выступит в произвольной программе под заключительным стартовым номером.