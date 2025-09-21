Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Двукратный чемпион Беларуси не смог квалифицироваться на Олимпиаду-2026 в Милан

Двукратный чемпион Беларуси не смог квалифицироваться на Олимпиаду-2026 в Милан
Комментарии

Двукратный чемпион Беларуси, 22-летний белорусский фигурист Евгений Пузанов не сумел отобраться на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). На квалификационном турнире в Пекине (Китай) Пузанов получил 185,15 балла и уже находится вне топ-5 промежуточных результатов.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Идёт
1
Пётр Гуменник
Россия
2
Хёнгём Ким
Южная Корея
228.60
3
Донован Каррильо
Мексика
222.36

Квалификацию на ОИ-2026 получат фигуристы, вошедшие в топ-5 на турнире в китайской столице. Отметим, что в женском одиночном катании на Олимпиаду успешно отобралась белоруска Виктория Сафонова. Она заняла итоговое четвёртое место.

Лидером после короткой программы является российский фигурист Пётр Гуменник (93,80 балла). Он выступит в произвольной под последним стартовым номером.

Материалы по теме
Гуменник выходит на исторический прокат олимпийского набора! Смотрим вместе LIVE
Live
Гуменник выходит на исторический прокат олимпийского набора! Смотрим вместе LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android