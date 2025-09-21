Двукратный чемпион Беларуси не смог квалифицироваться на Олимпиаду-2026 в Милан
Двукратный чемпион Беларуси, 22-летний белорусский фигурист Евгений Пузанов не сумел отобраться на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия). На квалификационном турнире в Пекине (Китай) Пузанов получил 185,15 балла и уже находится вне топ-5 промежуточных результатов.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Идёт
1
Пётр Гуменник
Россия
2
Хёнгём Ким
Южная Корея
228.60
3
Донован Каррильо
Мексика
222.36
Квалификацию на ОИ-2026 получат фигуристы, вошедшие в топ-5 на турнире в китайской столице. Отметим, что в женском одиночном катании на Олимпиаду успешно отобралась белоруска Виктория Сафонова. Она заняла итоговое четвёртое место.
Лидером после короткой программы является российский фигурист Пётр Гуменник (93,80 балла). Он выступит в произвольной под последним стартовым номером.
