Туктамышева оценила решение Гуменника прыгать пять квадов на отборе к ОИ

Чемпионка мира и Европы в одиночном катании Елизавета Туктамышева оценила решение серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в одиночном катании Петра Гуменника заявить на произвольную программу отборочного к Олимпиаде-2026 турнира пять четверных прыжков.

«Мне кажется, он может нас ещё удивить своим контентом. Не всегда стоит доверять плану, даже выстроенному в день произвольной программы. Даже в течение программы мы иногда видим, что спортсмен меняет расположение прыжков, каскадов.

Но пять квадов — это, конечно, сильно. Я пока не знаю, насколько правильная эта стратегия. Главное, чтобы всё было выполнено чисто», – сказала Туктамышева в эфире Okko.