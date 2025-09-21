Туктамышева оценила решение Гуменника прыгать пять квадов на отборе к ОИ
Поделиться
Чемпионка мира и Европы в одиночном катании Елизавета Туктамышева оценила решение серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в одиночном катании Петра Гуменника заявить на произвольную программу отборочного к Олимпиаде-2026 турнира пять четверных прыжков.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Идёт
1
Пётр Гуменник
Россия
2
Хёнгём Ким
Южная Корея
228.60
3
Донован Каррильо
Мексика
222.36
«Мне кажется, он может нас ещё удивить своим контентом. Не всегда стоит доверять плану, даже выстроенному в день произвольной программы. Даже в течение программы мы иногда видим, что спортсмен меняет расположение прыжков, каскадов.
Но пять квадов — это, конечно, сильно. Я пока не знаю, насколько правильная эта стратегия. Главное, чтобы всё было выполнено чисто», – сказала Туктамышева в эфире Okko.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2025
-
12:58
-
12:55
-
12:40
-
12:04
-
11:57
-
11:52
-
11:48
-
10:54
-
10:42
-
10:40
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:22
-
08:47
-
07:31
-
07:23
-
05:00
-
02:23
-
00:34
-
00:28
-
00:15
-
00:00
- 20 сентября 2025
-
23:58
-
23:55
-
23:50
-
23:48
-
23:44
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:25
-
23:18