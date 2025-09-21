Скидки
«Как это было». Трусова сообщила, что в скором времени опубликует влог с родов

«Как это было». Трусова сообщила, что в скором времени опубликует влог с родов
Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что в ближайшие дни опубликует влог со своих родов. 6 августа у Александры и её мужа, вице-чемпиона России — 2021 Макара Игнатова родился сын, которого назвали Михаил.

«Скучали по нашим влогам? Мы тоже! Полтора месяца спустя мы наконец-то готовы рассказать, как прошли роды. Сразу предупреждаем: мы были максимально откровенными, так что смотрите с осторожностью. Ждите влог с родов уже завтра!» — написала Трусова на личной странице в соцсетях.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

