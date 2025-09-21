Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Вайцеховская: чемпионки Европы соревновались не столько с Петросян, сколько друг с другом

Вайцеховская: чемпионки Европы соревновались не столько с Петросян, сколько друг с другом
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о квалификационном турнире к Олимпийским играм в Пекине (Китай), в котором принимали участие две чемпионки Европы — бельгийка Луна Хендрикс и грузинка Анастасия Губанова.

«Стоит отдать должное Луне Хендрикс: после довольно проблемной короткой она выдала почти безупречное выступление с единственным сомнительным по замыслу элементом — двойным флипом вместо тройного. Вообще, складывалось впечатление, что две чемпионки Европы — Хендрикс и Анастасия Губанова — соревновались не столько с Петросян, сколько друг с другом. Они и закончили свои произвольные прокаты нос в нос — с разницей в 0,11 балла.

Но имелся нюанс: программу бельгийки судьи сочли безупречной, наградив наиболее высокой оценкой за компоненты и компенсировав этим далеко не самый сложный технический контент. А вот в программе Насти в протоколе проставили недокруты сразу на трёх прыжках, в связи с чем элементы были заминусованы.

Другими словами, при безупречном исполнении представительница Грузии соревновалась бы не с Хендрикс, а с Петросян, и не факт, что арбитры не оказались бы на стороне экс-чемпионки Европы. А значит, возвращать ультра-си Аделии всё-таки придётся», — написала Вайцеховская в своей колонке на RT.

Материалы по теме
Гуменник выходит на исторический прокат олимпийского набора! Смотрим вместе LIVE
Live
Гуменник выходит на исторический прокат олимпийского набора! Смотрим вместе LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android