Вайцеховская: чемпионки Европы соревновались не столько с Петросян, сколько друг с другом

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о квалификационном турнире к Олимпийским играм в Пекине (Китай), в котором принимали участие две чемпионки Европы — бельгийка Луна Хендрикс и грузинка Анастасия Губанова.

«Стоит отдать должное Луне Хендрикс: после довольно проблемной короткой она выдала почти безупречное выступление с единственным сомнительным по замыслу элементом — двойным флипом вместо тройного. Вообще, складывалось впечатление, что две чемпионки Европы — Хендрикс и Анастасия Губанова — соревновались не столько с Петросян, сколько друг с другом. Они и закончили свои произвольные прокаты нос в нос — с разницей в 0,11 балла.

Но имелся нюанс: программу бельгийки судьи сочли безупречной, наградив наиболее высокой оценкой за компоненты и компенсировав этим далеко не самый сложный технический контент. А вот в программе Насти в протоколе проставили недокруты сразу на трёх прыжках, в связи с чем элементы были заминусованы.

Другими словами, при безупречном исполнении представительница Грузии соревновалась бы не с Хендрикс, а с Петросян, и не факт, что арбитры не оказались бы на стороне экс-чемпионки Европы. А значит, возвращать ультра-си Аделии всё-таки придётся», — написала Вайцеховская в своей колонке на RT.