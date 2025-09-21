Вайцеховская объяснила, почему Гуменник кажется ей «внешне невнятным» в короткой программе

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мнением касательно костюмов серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в одиночном катании Петра Гуменника на отборе к Олимпиаде-2024, который проходит в Пекине.

«Смотрю на Петра Гуменника на разминке, и в голову пришла внезапная мысль: когда фигурист настолько по-мужски фактурен и одновременно с этим лаконичен, ему гораздо больше идут такие же лаконичные костюмы — строгих «мужских» оттенков, строгих линий или же откровенно брутальных. Насколько Гуменник хорош чисто внешне в «Онегине», настолько же он показался мне (опять же, чисто внешне) невнятным с цветочками и рюшечками — в «Парфюмере».

Именно сейчас я это и поняла. Вчера никак не могла сформулировать, что именно в короткой программе мешает глазу. Чистая вкусовщина, на истину не претендую», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.