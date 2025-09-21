Пётр Гуменник выиграл отборочный к ОИ-2026 турнир в Пекине, обойдя 2-е место на 34 балла
Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник одержал победу на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление он получил 262,82 балла.
Второе место занял представитель Южной Кореи Хёнгём Ким с результатом 228,60 балла. Тройку призёров замкнул Донован Каррильо из Мексики (222,36). Напомним, первые пять фигуристов обеспечили себе квалификацию на Олимпийские игры — 2026.
Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
262.82
2
Хюн Кём Ким
Южная Корея
228.60
3
Донован Каррильо
Мексика
222.36
Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Мужчины, результаты:
- Пётр Гуменник (Россия) — 262,82 балла.
- Хёнгём Ким (Южная Корея) — 228,60.
- Донован Каррильо (Мексика) — 222,36.
- Кирилл Марсак (Украина) — 217,57.
- Ю-Сян Ли (Китайский Тайбэй) — 216,98.
