Пётр Гуменник выиграл отборочный к ОИ-2026 турнир в Пекине, обойдя 2-е место на 34 балла

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник одержал победу на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление он получил 262,82 балла.

Второе место занял представитель Южной Кореи Хёнгём Ким с результатом 228,60 балла. Тройку призёров замкнул Донован Каррильо из Мексики (222,36). Напомним, первые пять фигуристов обеспечили себе квалификацию на Олимпийские игры — 2026.

Фигурное катание. Олимпийская квалификация 2026. Пекин, Китай
Мужчины. Произвольная программа
21 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Россия
262.82
2
Хюн Кём Ким
Южная Корея
228.60
3
Донован Каррильо
Мексика
222.36

Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Мужчины, результаты:

  1. Пётр Гуменник (Россия) — 262,82 балла.
  2. Хёнгём Ким (Южная Корея) — 228,60.
  3. Донован Каррильо (Мексика) — 222,36.
  4. Кирилл Марсак (Украина) — 217,57.
  5. Ю-Сян Ли (Китайский Тайбэй) — 216,98.
