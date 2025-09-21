Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева — о работе с Мишиным и Арутюняном: может сложиться хорошее комбо

Туктамышева — о работе с Мишиным и Арутюняном: может сложиться хорошее комбо
Чемпионка мира и Европы в одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала об опыте работы с заслуженным тренером России Алексеем Мишиным и тренером Рафаэлем Арутюняном, отметив, что была рада возможности работы с такими мастерами фигурного катания.

«Там было всё очень ново, подходы, сама система тренировочная. Я рада, что удалась такая возможность постажироваться. Сейчас, имея арсенал подготовительных упражнений Алексея Николаевича Мишина и Рафаэля Арутюняна, может сложиться хорошее комбо», — сказала Туктамышева в эфире Okko.

Напомним, Туктамышева не делала официальных заявлений о завершении карьеры, но на соревнованиях не выступала с контрольных прокатов в сентябре 2023 года. В июне 2025 года фигуристка вошла в тренерский штаб сборной Санкт-Петербурга.

